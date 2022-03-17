У Генштабі перерахували мертвих окупантів та уточнили втрати їхньої техніки

На 21-й день військової агресії в Україні Росія втратила близько 14 тисяч військових та кілька тисяч одиниць бойової техніки. Дані про втрати ворога вказані приблизні, оскільки, як раніше пояснювало Міноборони, інтенсивні бойові дії ускладнюють підрахунки.

Вранці 17 березня стало відомо, що до знищеної техніки додалися два ворожі літаки. Їх збили на Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

З 24 лютого до 17 березня ворожі втрати склали:

танки — 444;

бойові броньовані машини — 1435;

артилерійські системи — 201;

РСЗВ — 72;

засоби ППО — 43;

літаки — 86;

вертольоти — 108;

автомобільна техніка — 864;

кораблі та катери — 3;

цистерни з ПММ — 60;

БПЛА — 11;

спеціальна техніка — 10.

Фото GeneralStaff.ua/Facebook

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