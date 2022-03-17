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Люди, які знаходяться під завалами драмтеатру в Маріуполі, живі — Тарута

10:53 17 березня 2022
Драмтеатр Маріуполя

Народний депутат та ексгубернатор Донецької області Сергій Тарута, який напередодні повідомив, що окупанти розбомбили Драмтеатр у центрі Маріуполя, в якому від обстрілів ховалися мирні жителі, розповів, що бомбосховище витримало удар.

«Після страшної ночі невідомості до ранку 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живими!» — написав він у соціальних мережах .

Досі не відомо, скільки людей могли ховатись у будівлі театру. У мережі писали, що там було близько тисячі маріупольців, у тому числі жінки та діти. Біля будівлі на асфальт було нанесено напис «Діти», який можна було побачити з висоти.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко викладав у мережу відео, зняте у бомбосховищі за кілька днів до удару по театру.

 

 

 

Але це не зупинило окупантів. Більше того, вони почали розповсюджувати фейки про те, що у будівлі нібито знаходиться штаб полку «Азов», який захищає місто. А в Міноборони РФ цинічно заявляли, що удару про будівлю нібито завдали самі «азовці».

За словами радника голови МВС Вадима Денисенка, ситуація в Маріуполі катастрофічна — там практично не залишилося жодної будівлі без пошкоджень, майже 90% міста зруйновано…

Напередодні окупанти біля Степногорська обстріляли з важкої артилерії колону біженців із Маріуполя, яка прямувала до Запоріжжя. Поранення отримали п'ятеро людей, у тому числі й дитина.

Фото — супутниковий знімок Maxar Technologies

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