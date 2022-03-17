Гуманітарні коридори 17 березня: евакуації з Сум знову не буде

На 17 березня в Україні організовано гуманітарні коридори у Донецькій та Київській області. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Із Сумської області нової евакуації наразі не заплановано.

Коридори організовані за такими маршрутами:

Маріуполь — Запоріжжя (Маріуполь — Мангуш — Токмак — Василівка — Кам'янське — Запоріжжя). Планується, що окрім автобусів із Бердянська буде привезене паливо, щоб люди змогли виїхати з Маріуполя приватним транспортом.

Бородянка — Житомир (Бородянка — Дружня — Загальці — Поташня — Пісківка — Мигалки — Біла Криниця — Хомівка — Березці — Радомишль — Поташня — Кочерів — Житомир).

Шевченкове — Бровари (Шевченкове — Рудня — Семиполки — Калітянське — Козелець — Остер — Крехаєв — Рожни — Пухівка — Погреби — Бровари).

Крім того, планується відправити продукти та медикаменти до Вовчанська Харківської області, а також до сіл та селищ Київської області. Гуманітарний вантаж приїде в Гостомель, Бучу, Семиполки, Марківці та Опанасів, які через бойові дії опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Фото Dmytro Zhyvytskyy/Telegram

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