Диверсанти намагаються проникнути в Україну під виглядом іноземних журналістів

В Україну, де продовжують затримувати ворожих диверсантів, під виглядом журналістів іноземних ЗМІ із Європи намагаються проникати ДРГ супротивника.

Про таку загрозу попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що диверсанти їдуть із посвідченнями журналістів відеоагенції Ruptly — дочірньої компанії агенції Russia Today. Ця агенція відеоновин має офіс у Берліні. Також вони можуть представлятися співробітниками «Каналу Redfish» або «Агенції Maffick».

Проникають диверсанти й на територію Києва. Так, голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов розповів «РБК-Україна», що у столиці затримали 105 осіб, підозрюваних у диверсійних діях. «Все підозріле ми відслідковуємо і одразу вживаємо відповідних заходів», — додав він.

Зокрема, днями у київському метро правоохоронці «взяли на гарячому» уродженця РФ, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури столиці України, блокпости та місця дислокації ЗСУ. Поліцейські з'ясували, що він прибув до Києва прямо з з Росії.

Фото Piabay

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