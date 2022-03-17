Викраденого мера Мелітополя обміняли на дев'ятьох полонених «фактично дітей»

Мер Мелітополя Іван Федоров, викрадений російськими військовими 11 березня та вивезений до окупованого Луганська, вже звільнений з полону. Натомість українській стороні довелося відпустити дев'ять взятих у полон російських солдатів-строковиків.

Після звільнення міський голова вийшов на зв'язок та подякував, що його не покинули. У полоні мер провів шість днів і дуже вдячний, що питання з його визволенням вирішилося швидко. Міський голова обіцяє, що над Мелітополем обов’язково буде піднято український прапор.

Мер повідомив президенту, що готовий повернутися до роботи. «Мені потрібен день-два відновитися, після цього готовий виконувати будь-яку команду «, — заявив він.

Радник глави Офісу президента Дар'я Зарівна у телеефірі розповіла про умови визволення Федорова. «Утримували мера, примушуючи до співпраці, але Федоров не здався. За нього Росія отримала дев'ять взятих у полон солдатів 2002—2003 року народження. Це фактично діти, «строковики» , — сказала радник.

Представниця ОП нагадала, що раніше російське Міноборони неодноразово брехало, що не направляє в Україну солдатів строкової служби, але тепер усі зможуть побачити, що вони там є.

Нагадаємо, у низці міст у південних та південно-східних регіонах країни окупанти викрали представників влади, намагаючись схилити їх до співпраці. Так, було викрадено мера міста Дніпрорудне Запорізької області.

Фото Іван Федоров/Facebook

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