Наші захисники знищили вже майже 14 тисяч рашистів, ворог втратив понад 3 тисяч одиниць техніки (включно з літаками та кораблями). Московитська армія значною мірою деморалізована, особовий склад, що сподівався на легку прогулянку Україною та звабливих українських дівчат, отримує «по самі помідори» й дуже не хоче помирати, але виходу не бачить. Про це свідчить чергова розмова якогось московита зі своїм товаришем на «гражданці», перехоплена СБУ (обережно, обсценна лексика).

«Х*во, пи*да всем. Пи*дец ваще. Завтра отправляют нас, короче. На передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают, е*ать, колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Е*анёшься. Оторваны ноги, ваще х*ёво всё. Думал, тут мы отсидимся, но завтра нас отправляют. Командиры говорят: «Готовьтесь. Х*й его знает, доедем ли мы ваще туда — обстреливают конкретно колонны».

Тут переговорщики приезжали с их стороны. Сказали: «Вам два дня, чтоб свалить отсюда. Если не свалите — пи*дец вам». Командиры что-то решают на завтра колонны нашей. Надо на передок ехать, везти противоминные эти, чтоб я разгружал. Я х*й ваще знаю, доеду ли. Там пост наш был всередине, его раз*бали весь. Доедем туда, как проедем — не знаю, там никого нет наших. Х*й его знает, что ваще делать.

Один мужик ваще отказался: «Я не поеду». Другого посадили за руль. Пи*дец, что творится. Х*й его знает, что делать или ничего не делать. Городок тут рядом, 10 километров. Нацики закрылись там. Они (московити з інших підрозділів. — Ред.) объезжают, чтоб проехать к нам, а нацики с миномётов со всех х*ярят. Просто пацаны уехали, а приезжают, е*ать. Ну, мертвяки привозят. 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера".

На що співрозмовник тільки й спромігся розрадити друга: «Ти акуратніше будь там», — та повідомити, що в мечеті за нього хтось молиться.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», українці за неповні три тижні ліквідували пів десятка московитських генералів. Для порівняння: у конфліктах на Північному Кавказі (Чечня, Осетія, Дагестан, Кабардино-Балкарія, Інгушетія) за весь пострадянський період було вбито 15 російських генералів. Ще два генерали та один адмірал померли від інфаркту.

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