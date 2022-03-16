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Українські бійці записали звернення до «дона"-брехуна Кадирова, пообіцявши його утилізувати (відео)

20:15 16 березня 2022
Українські бійці записали звернення до «дону»-брехуна Кадирова, пообіцявши його утилізувати (відео)

Українські захисники записали звернення до голови Чечні Рамзана Кадирова, який збрехав своїм бійцям, що нібито приїхав на війну в Україну.

У ролику бійці заявили, що у разі приїзду Кадирова до України вони його знайдуть та ліквідують.

 

"Я, дон, звертаюся, дон, до всіх цих дон - гондонів ... Ми - група спеціального призначення - шукаємо вас, щоб вас утилізувати, дон. Кадиров, ми тебе знайдемо: спочатку утилізуємо, а потім ми просто відріжемо тобі голову" , - сказав один із бійців.

Також у Мережі з'явилися знімки, автори яких з'ясували, як насправді знімалися усі відео бойовиків.

 

Нагадаємо, що 13 березня через соцмережі угруповань Кадирова стало відомо про нібито перебування ватажка терористів в Україні, однак точної дати приїзду бойовики не повідомляли. Також з'явилося відео з Кадировим в оточенні чеченських найманців. Автори ролика стверджували, що «командири доповідали голові Чечні про перебіг бойових дій на території «ДНР» та подробиці наступу.

У МВС України не володіють інформацією, чи приїздив Кадиров взагалі до України. Як пояснив радник голови міністерства Вадим Денисенко, відео розраховане на чеченців, щоб виправдатись за великі втрати. Адже у перші дні війни значну частину гвардії Кадирова було розбито під Києвом, зокрема, загинув один із його генералів.

Сам Кадиров згодом заявляв, що він нібито перебуває під Києвом. Якщо це так, то Збройні Сили України неодмінно його знищать, пообіцяв радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Українські бійці записали звернення до «дону»-брехуна Кадирова, пообіцявши його утилізувати (відео)

Українські бійці записали звернення до «дона"-брехуна Кадирова, пообіцявши його утилізувати (відео)

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