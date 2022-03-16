Літаки над Києвом уже не літають: влада розповіла, як вдалося домогтися злагодженої роботи ППО столиці

З моменту початку війни владі столиці вдалося домогтися того, що система протиповітряної оборони (ППО) Києва зміцніла і почала активно знешкоджувати атаки ворога.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, передає РБК-Україна.

За його словами, ППО є однією з найважливіших складових оборони столиці України. Наразі на озброєнні українські військові мають вітчизняні та закордонні кошти.

«Система протиповітряної оборони — це одна з важливих складових побудови оборони Києва. Наразі визначено сили та засоби, що виконують завдання. Згідно з задумом керівника оборони, для них визначено вогневі позиції. З кожним днем збільшується кількість як особового складу, який виконує дані завдання, так і озброєння. Це як вітчизняні зразки, так і закордонні, які ми отримали як матеріально-технічну допомогу» , — заявив Жирнов.

Крім того, глава Київської ГВА додав, що українським захисникам вдається утримувати оборону столиці та збивати ворожу авіацію та ракети.

«Це можна бачити з того, скільки знищено російських ракет та авіації. Тому сьогодні літаки над Києвом вже не літають. Вони знають, що на них чекає розгром з усіх вулиць і кварталів», — додав Жирнов.

Ще один важливий момент, за словами генерал-майора ЗСУ, — у тому, що сили українських військ з кожним днем зростають, також збільшується обладнання та озброєння.

Крім того, навколо Києва та в столиці створили велике угруповання військ.

«Побудовано систему оборонних рубежів, районів і позицій, облаштовано різноманітні загородження, включаючи мінно-вибухові, облаштовано сюрпризи для тих, хто хоче зайти в місто. Створено систему вогневої поразки, протиповітряної оборони, а також матеріально-технічного забезпечення», — сказав Жирнов.

Також зараз накопичено запаси боєприпасів, продовольства, медикаментів, що забезпечують введення довготривалої оборони.

А при районних радах міста формують і набирають додаткові добровольчі загони територіальної оборони, які зараз проходять підготовку та отримують завдання з оборони Києва.

Як розповів Жирнов, додаткова мобілізація не планується, адже людей, які записуються як добровольці до лав сил оборони, більш ніж достатньо.

«Можна з упевненістю сказати, що військовим командуванням вжито всіх необхідних заходів для оборони міста», — додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив у надійності захисту столиці, зазначивши, що саме тому ворог не наважується брати місто штурмом. А радник голови Міноборони Маркіян Лубківський додав, що російські воєначальники на підступах до столиці України зіштовхнулися з логістичними проблемами та низьким морально-психологічним станом особового складу.

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