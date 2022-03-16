Поранена дитина у важкому стані: російські нелюді розстріляли колону біженців з Маріуполя

Сьогодні близько 16 години біля Степногірська російські нелюді обстріляли з важкої артилерії колону біженців з Маріуполя, яка прямувала в Запоріжжя, повідомив на своєму телеграм-каналі голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух. Дитина, яка отримала поранення, наразі в важкому стані. Поранено ще 4 людей. Загиблих, на щастя, немає.

Лікарі рятують пораненого хлопчика за дистанційною участю колег зі столичного «Охматдиту».

Поранена рашистами дитина

Старух також повідомив, що в внаслідок обстрілу почалася пожежа на полі, яке знаходиться біля дороги. Генеральний штаб ЗСУ уточнює, що ворог вдарив по колоні реактивними снарядами з «Граду». Колона складалася з легкових машин.

Нагадаємо, путінські нелюди також скинули бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховалися сім'ї з дітьми.

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