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Україна

Союзники допоможуть Україні закрити небо: про які засоби ППО йдеться

19:12 16 березня 2022
Радянська система ППО SA-8

Західні союзники України нарешті прислухалися до благань мільйонів громадян нашої багатостраждальної країни і направили в Україну додаткові системи ППО. Про це агентство CNN повідомило з посиланням на анонімного високопосадовця зі США.

«США та їхні союзники по НАТО вже направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в її обороні. За словами високопосадовця США, до цих додаткових систем входять мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14», — йдеться у повідомленні.

І хоча ці системи мають менший діапазон висот, ніж С-300, про постачання яких Конгрес США просив президент України Володимир Зеленський, їхня дальність все ж таки більша, ніж у раніше поставлених до нашої країни ракет Stinger.

Зазначені системи ППО були отримані від країн-партнерів НАТО і вже перебувають у дорозі.

Також в Україні успішно застосовуються і стали найстрашнішим кошмаром для окупантів бойових безпілотників Bayraktar.

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