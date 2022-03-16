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«Немає мети окупувати Україну»: кремлівський фюрер зробив чергову цинічну заяву

17:35 16 березня 2022
«Немає мети окупувати Україну»: кремлівський фюрер зробив чергову цинічну заяву

Президент Росії Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти українського народу, і приніс у жертву більше десятка своїх високопоставлених воєначальників, зробив нову брехливу заяву про те, що «поява російських військ» під Києвом і біля інших великих міст нібито не пов'язана з бажанням окупувати Україну. Про це він сказав на нараді із соціально-економічного розвитку регіонів, пише ТАРС.

«Поява російських військ під Києвом або в інших міст України пов'язана не з намірами окупувати цю країну. У нас немає такої мети. Щодо тактики бойових дій, то вона повністю себе виправдала», — заявив Путін.

Схоже, у злісного кремлівського диктатора почалися явні провали в пам'яті, або проблеми з психічним розвитком, і він вирішив діяти за принципом «чим жахливіше брехня, тим охочіше в неї повірять». Як відомо, ця фраза, що приписується Геббельсу, насправді належить Гітлеру, який виклав її у своїй книзі «Майн кампф». Іншими словами, «гітлер наших днів», за чиїм наказом було вбито вже 103 українські дитини, діє за принципами свого попередника.

Нагадаємо, раніше у путіна заявили, що на переговорах з Україною нібито обговорюється її можлива демілітаризація щодо австрійського або шведського варіанту. Але в Офісі президента України вже спростували цю інформацію.

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