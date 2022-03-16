29.30 / 30.37 32.58 / 33.99
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Фашисти намагаються підійти до Києва: у Міноборони розповіли про ситуацію із захистом столиці

17:10 16 березня 2022
Фашисти намагаються підійти до Києва: у Міноборони розповіли про ситуацію із захистом столиці

Російські фашисти не залишили наміру спробувати атакувати Київ та стягують до міста свої війська. Водночас Збройні сили України ефективно стримують тиск ворога, повідомив в ефірі національного телемарафону радник голови Міноборони Маркіян Лубківський.

«Агресор намагається підійти до Києва ще ближче з північно-східного напрямку. Українська армія тут блискуче обороняється та здійснює контрнаступ», — сказав він.

Наразі росіяни зіштовхнулися з логістичними проблемами та низьким морально-психологічним станом. Ці два фактори, додав Лубківський, є ключовими у переговорах із Росією.

Радник Резнікова зазначив, що РФ не шкодує людських життів, тому не можна виключати, що «агресор спробує кинути у бій усі наявні ресурси».

«Російська Федерація намагається залучити до вторгнення в Україну всіх, кого не шкода. Очевидно, що вони не готові померти, але доля їх спіткає така сама, як 13 800 їхніх попередників», — запевнив Лубківський.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив у надійності захисту столиці, зазначивши, що саме тому ворог не наважується брати місто штурмом. За його словами, основне навантаження нині несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України, а разом із ними захищають столицю підрозділу Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави, а також самі кияни.

1843

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сніжана Єгорова

«Стою на колінах перед усім українським народом»: на 20-й день війни пропутінська Сніжана Єгорова раптом прозріла й вибачається

Фашисти намагаються підійти до Києва: у Міноборони розповіли про ситуацію із захистом столиці

Фашисти намагаються підійти до Києва: у Міноборони розповіли про ситуацію із захистом столиці

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

«Немає мети окупувати Україну»: кремлівський фюрер зробив чергову цинічну заяву

«Немає мети окупувати Україну»: кремлівський фюрер зробив чергову цинічну заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.