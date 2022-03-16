Крок до ЄС: Україна приєдналася до європейської енергосистеми

«Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська — в Україну, — повідомив в своєму Twitter президент України Володимир Зеленський. — Україна стала членом енергетичного Євросоюзу».

Президент особисто подякував керівництву ЄС, зокрема, главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон та всім, хто був залучений до цього надзвичайно важливого проєкту.

Нагадаємо, що Єврокомісія та Об'єднання європейських електромереж розпочали процес екстреного приєднання України до єдиної енергомережі ЄС зразу ж після нападу путінської Росії на нашу країну.

Також посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив в своєму Twitter, що до єдиної енергосистеми ЄС приєдналася й Молдова.

Нагадаємо, сенат США оголосив Путіна воєнним злочинцем.



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