«Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня»: Зеленський потужно звернувся до конгресменів США

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США, закликавши закрити небо над нашою країною або ж передати українській армії засоби протиповітряної оборони.

«У вашій історії є сторінки, які допомагають вам зрозуміти українців. Згадайте Перл-Харбор, той жахливий ранок 1941 року, коли тисяча літаків завдала удару по ваших кораблях. Згадайте 11 вересня — моторошний день 2001 року, коли зло спробувало захопити ваші волелюбні міста, перетворити їх на поле бою. Коли на безневинних людей було скоєно напад з повітря. Ви не очікували цього, ви не змогли завадити цьому» , — заявив глава української держави.

За словами Зеленського, нині протягом кількох тижнів війни Російська Федерація продовжує атакувати з неба міста України, використавши вже тисячі ракет та бомб.

«Прямо зараз наша країна стикається з цим самим, прямо зараз кожен день протягом трьох тижнів. Одеса, Житомир, Львів, Маріуполь, Харків — у всіх цих міста Росія перетворила небо на джерело смерті тисяч людей. Російські війська вже використали тисячі ракети і бомб…», — додав президент.

Як зазначив він, сьогодні для захисту своїх людей Україна потребує закриття неба. Також можлива й альтернатива — ракетні установки С-300 та інші ППО. У тому числі йдеться і про авіацію.

«Ми просимо відповіді на цей жах від усього світу. Невже ми просимо занадто багато, створення безпольотної зони? Невже це занадто багато? Зробити так, щоб Росія не тероризувала наші міста, ось вам альтернатива. Ви знаєте, які оборонні системи нам потрібні… С-300 та інші. Ви знаєте, як багато залежить на полі бою від використання літаків. Потужна авіація має захистити наш народ і нашу свободу. Літаки, які допоможуть Україні та Європі. Ця зброя є, але вона знаходиться на землі, а не в українському небі», — заявив Зеленський.

Також президент Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом США закликав посилити санкції щодо Росії, зокрема закривши американські порти для російських товарів.

«Правда в тому, що в найтемніші часи для нашої країни, для всієї Європи я закликаю зробити вас ще більше. Потрібні нові санкції, новий пакет, це необхідно робити. Поки що російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження проти всіх, хто підтримує режим. Ми пропонуємо негайно ввести санкції проти всіх російських політиків, які не рвуть зв'язку з тими, хто відповідає за агресію проти України… Якщо у ваших округах є компанії, які фінансують російську військову машину, я прошу чинити тиск, щоб Росія не отримала жодного центу … Усі американські порти мають бути закриті для російських товарів», — заявив Зеленський.

На завершення глава Української держави запропонував створити «Асоціацію U24» за мир — об'єднання країн, які зможуть протистояти будь-якій агресії за 24 години з моменту її початку. До неї, за його словами, мають входити відповідальні країни.

«Нам потрібні нові інститути та нові альянси. Ми пропонуємо створити єдину асоціацію за мир із відповідальних країн, які мають силу, міць і відповідальність для того, щоб негайно зупинити конфлікт, надати всю необхідну допомогу», — заявив Зеленський.

При цьому він наголосив, що новий альянс повинен за необхідності запроваджувати санкції та постачати озброєння.

«При необхідності асоціація могла б постачати зброю, запроваджувати санкції, надавати гуманітарну, політичну та фінансову допомогу. Все що завгодно для того, щоб підтримувати мир. І зробити це необхідно швидко», — додав президент.

Зеленський підкреслив, що також така асоціація могла б надавати підтримку тим, хто страждає від стихійного лиха, хто стає жертвами епідемій та гуманітарних криз.

«Якби такий Альянс існував сьогодні, ми змогли б зберегти тисячі життів в Україні, і де завгодно у світі — там, де страждають люди», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України жорстко розкритикував рішення саміту НАТО не закривати небо над нашою державою, назвавши сам саміт слабким та розгубленим, де «не всі вважають боротьбу за свободу, за Європу метою номер один». Також після цього він виступив із промовою перед депутатами Європарламенту, закликавши Європу підтримати Україну у її прагненні до ЄС.

«Тепер уже Європа має зробити вибір — Україну», — заявив він.

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