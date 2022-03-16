Намагалися замаскуватись між деревами: українські артилеристи блискуче знищили понтонну переправу фашистів (відео)

Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій. Відповідне відео вогневого ураження ворога військові розмістили у мережі.

В кадрах — відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Затим лунає команда відкрити вогонь, після якого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню «Град». Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які могли бути зафіксовані рашистами.

В результаті потужного удару було знищено як техніку ворога, так і особовий склад ворожого інженерного підрозділу.

Нагадаємо, у суботу, 12 березня, ВСУ вдалося звільнити ще два населені пункти на Чернігівщині, і одночасно не дозволили ворогові встановити понтонну переправу, стримавши запал ворога просуватися у бік Києва.

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