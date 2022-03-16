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«Більшість вирушила до Аллаха»: у Раді розповіли про долю кадировців, які приїхали на війну в Україну

14:20 16 березня 2022
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Українськими захисниками знищено майже всіх кадировців, які приїхали підтримувати Росію у війні проти України.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі «Україна 24» .

«Більшість кадировців, чеченців, які зображають себе хоробрими та безжальними солдатами, — один із невід'ємних складових елементів цієї гібридної війни», — зазначив він.

Вениславський звернув увагу, що участь чеченців у бойових діях — інформаційна спецоперація, покликана посіяти паніку серед населення.

«Є офіційна розвідувальна інформація, за якою в Україну направлено один із підрозділів чеченців у складі близько тисячі осіб. Їх благополучно… Переважна більшість — вирушила до Аллаха» , — заявив Веніславський.

Раніше повідомлялося, що під час знищення колони під Гостомелем українськими військовими було ліквідовано керівника 141-го моторизованого полку кадировської гвардії Магомеда Тушаєва.

Ілюстративне фото зі сторінки ООС у соцмережах

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«Більшість вирушила до Аллаха»: у Раді розповіли про долю кадировців, які приїхали на війну в Україну

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