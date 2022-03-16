Зеленський про провокацію з рядком, що біжить: можу запропонувати скласти зброю військовим РФ
Президент України Володимир Зеленський відреагував на провокацію з рядком, що біжить, на українському ТБ, де він нібито закликав українців скласти зброю.
Він зокрема заявив, що може запропонувати здати зброю лише російським військовим, які вторглися в Україну. А українці перебувають удома і зі зброєю в руках захищають свою землю, сім'ї та дітей.
Раніше у своєму відеозверненні Зеленський заявляв, що кожен удар по Україні — крок до самознищення Росії.
Фото Офісу президента України306
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