Зеленський про провокацію з рядком, що біжить: можу запропонувати скласти зброю військовим РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на провокацію з рядком, що біжить, на українському ТБ, де він нібито закликав українців скласти зброю.

Він зокрема заявив, що може запропонувати здати зброю лише російським військовим, які вторглися в Україну. А українці перебувають удома і зі зброєю в руках захищають свою землю, сім'ї та дітей.

Раніше у своєму відеозверненні Зеленський заявляв, що кожен удар по Україні — крок до самознищення Росії.

Фото Офісу президента України

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