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Україна

Хакери запустили в телеефір фейкову заяву Зеленського про капітуляцію

13:45 16 березня 2022
Зеленський

Ворожі хакери отримали доступ до ефіру канала «Україна 24» де запустили у рухомому рядку звернення начебто Володимира Зеленського. У «зверненні» йшлося про те, що у Зеленського нічого не вийшло, тому він прощається з нами, пропонує всім здати зброю і, як і він, обрати життя.

Президент оперативно відреагував, записавши відео, в якому розказав, що скласти зброю він може запропонувати тільки військовим РФ і повертатись додому. «А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сімʼї. Так що ніяк зброю складати не збираємось — до перемоги», — сказав президент.

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