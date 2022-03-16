ОПУ на заяви РФ з нейтралітету: «Модель може бути лише «українською»

В Офісі президента відповіли на заяви російських переговорників щодо «нейтрального статусу України».

Так, член делегації України, радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі «Українській правді» заявив таке: «Ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про „шведську“ або „австрійську“ моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише „українською“ і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки».

За його словами, гарантії безпеки мають бути абсолютними, а не протокольними: «Це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України в конфлікті і офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї».

Подоляк додав, що Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють чи не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. «Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закритим», — наголосив він.

Радник голови ОП також зазначив, що наша країна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувала напасти на сусідів, на відміну від РФ. Україна хоче мати потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.

Словам Подоляка передувала заява члена російської делегації Володимира Мединського, який сказав, що Україна на переговорах пропонувала «австрійський» або «шведський» варіант нейтралітету: «Україна пропонує „австрійський“, „шведський“ варіант нейтральної демілітаризованої держави. Але при цьому держави, що має власну армію та військово-морські сили. Усі ці питання обговорюються на рівні керівництв міністерств оборони Росії та України».

Раніше Михайло Подоляк назвав три важливі моменти у війні з росією, які змінюють ситуацію, у тому числі й контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках.

Фото зі сторінки ОПУ в соцмережах

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