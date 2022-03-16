Російські дітовбивці: стало відомо, скільки маленьких українців загинули з початку вторгнення фашистів путіна до нашої країни

В Україні під ударами російських окупантів продовжують гинути мирні жителі, зокрема й діти — у прокуратурі повідомили про загибель 103 маленьких українців.

«Щодня під обстрілами в Україні гинуть щонайменше 5 дітей. Станом на ранок 16 березня 2022 року загинуло 103 дитини та понад 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ. Найбільше постраждали діти у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях», — повідомляють в Офісі генпрокурора.

Окупанти, які обстрілюють міста та села, пошкодили понад 400 навчальних закладів, 59 із них зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій — 119, Харківській — 50, Миколаївській — 30, Сумській — 28, Київській — 35, Херсонській — 21 та у Києві — 24. Обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей-інвалідів.

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова звернулася до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів та до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей. Вона попросила про співпрацю у документуванні та реагуванні на насильство щодо дітей в умовах агресії РФ проти України в рамках реалізації статті 45 Конвенції ООН про права дитини.

Раніше в СБУ, посилаючись на перехоплення розмови окупантів, повідомляли, що путінським військовим наказано знищувати цивільних «всіх поспіль».

Фото зі сторінки ОГ у соцмережах

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter