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Україна

«Ювелірна робота»: на Сумщині ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів

12:04 16 березня 2022
Удар по ЗС Росії

ЗСУ, які нещодавно ефектно спалили колону військ РФ під Києвом, знищили гаубичний дивізіон ворога на Сумщині.

Як повідомляють у 93-й бригаді Холодний Яр, вночі було завдано ювелірного удару по дивізіону 2С19 «Мста-С».

«Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці Сумської області. Вразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням. Втім, холодноярцям вдалося з нею впоратися», — повідомили у бригаді та показали відео з результатом роботи ЗСУ. На другому відео — знищення ворожої техніки у тому ж районі.

Раніше українські зенітники знищили над Чорним морем два російські винищувачі Су-30см.

Фото — скріншот

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