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Україна

Ситуація швидко змінюється: Подоляк назвав три важливі моменти у війні з росією

11:40 16 березня 2022
Михайло Подоляк

Українська армія досягла певних успіхів у війні з росією. Так, на низці напрямків ЗСУ перейшли у контрнаступ.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів з телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові вмирати у полях» , — написав він на своїй сторінці у соцмережах.

Раніше Подоляк, який бере участь у переговорах з представниками країни-агресора, заявляв, що вони йдуть важко, зокрема через те, що політичні системи України та РФ дуже відрізняються.

Фото Михайла Подоляка з соцмереж

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