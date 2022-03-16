Орки воюють лише на дорогах: у Міноборони Британії пояснили, як ЗСУ вдається стримувати наступ ворога

Військові агресора щосили намагаються подолати проблеми, пов'язані з територією України, і при цьому зазнають фіаско.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у повідомленні, російські сили, як і раніше, значною мірою прив'язані до дорожньої мережі України і продемонстрували небажання маневрувати бездоріжжям.

Руйнування мостів українськими військами також відіграло ключову роль у стримуванні Росії.

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«Нездатність Росії, що триває, встановити контроль над повітряним простором різко обмежила їх здатність ефективно використовувати маневри в повітрі, що ще більше обмежило їх можливості», — додали в Міноборони Британії.

У свою чергу Збройні сили України вміло використовують відсутність маневру ворога та зривають його просування, а також завдають важких втрат силам вторгнення.

Нагадаємо, окупанти зазнають втрат на більшості напрямків військових дій в Україні, повідомляють у Генштабі. Тому основні зусилля окупантів зараз зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони, тоді як на деяких напрямках українське військо на 21-й день війни навіть перейшло у контрнаступ.

Приблизні втрати «живої сили» окупанта орієнтовно становлять близько 14 тисяч осіб, серед яких — 11 рашистських «воєначальників».

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