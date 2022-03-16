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Україна

Відправили за кораблем: ЗСУ ефектно спалили колону військ Росії під Києвом (відео)

11:22 16 березня 2022
Російський танк

Окупанти продовжують відчайдушні спроби прорватися до столиці, яка знову потрапила під ракетний удар, але стикаються з сильним опором українських захисників.

Так, вранці 16 березня ЗСУ потужним вогнем рознесли колону російської військової техніки, повідомили у Генеральному штабі української армії.

На ролику видно, як українські військові влаштували близько десяти потужних вибухів, внаслідок чого вся колона просто згоріла.

Зазначається, що ролик було знято десь у Київській області — точний час та місце зйомки не озвучуються, щоб не здавати супротивникові позицій українських бійців.

«Поспішають за своїм кораблем» , — іронічно відзначили автори повідомлення.

Ролик Генштабу надихнув відвідувачів сторінки. Українці дякують захисникам і бажають їм якнайшвидшої перемоги над ворогом.

Раніше командування Повітряними силами ЗСУ повідомили про ліквідацію двох російських літаків над Чорним морем .

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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