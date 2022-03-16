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Україна

Мінус два: ЗСУ знищили літаки окупантів на південному напрямку

10:53 16 березня 2022
Літак ЗС РФ

До втрат окупантів, які раніше озвучив Генштаб ЗСУ, додалися два літаки ЗС РФ, знищені українськими зенітниками.

«16 березня о 5 ранку на півдні країни два винищувачі Су-30см російських фашистів вирушили слідом за російським кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне з селищ на Одещині. Зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування „Південь“ обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувалися та за літаками впали в українське Чорне море!» — повідомляють у Командуванні Повітряними силами ЗСУ.

А Сухопутні війська ЗСУ порадували новиною про ліквідацію техніки супротивника на захопленому ним аеродромі на Херсонщині.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабної агресії в Україні було ліквідовано 10 представників вищого командування російських військ: четверо генерал-майорів, три полковника та три підполковника.

Фото зі сторінки командування Повітряних сил ЗСУ у соцмережах

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