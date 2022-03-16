Уберіг нещасну істоту від путінського зла: український журналіст врятував черепаху, яку викинуло вибухом із квартири

Після недавнього ракетного обстрілу Києва, коли під удар окупантів потрапила, зокрема, і висотка на Оболоні, журналіст «Слідства.Інфо» Дмитро Реплянчук врятував черепаху, яку вибухом викинуло з вікна квартири.

«Черепаха, схоже, пролетіла кілька метрів і впала за парканом футбольного стадіону. Жива, але поранила лапку. Так і лежала собі на траві, дивлячись на зруйнований будинок і сподіваючись побачити господарів. Передав черепаху медикам Червоного хреста. Якщо у вас є знайомі з цього дому, попросіть у них, чи може знайдеться господар, який її зараз шукає» , — написав журналіст у соціальних мережах.

Це сталося 14 березня. А вже наступного дня знайшлася господиня черепахи. Дівчини на момент обстрілу не було вдома. Тепер вона шукає свою улюбленицю, яку передали на перетримку.

Нагадаємо, що Київ постійно перебуває під обстрілами. Напередодні постраждали три висотки та одна зі станцій столичного метро, а 16 березня — дві багатоповерхівки у Шевченківському районі.

Фото Дмитра Реплянчука

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