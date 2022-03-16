Майже 14 тисяч солдатів та офіцерів: названі втрати окупантів за 20 днів війни
У Генштабі ЗСУ уточнили втрати супротивника, які армія РФ зазнала від початку широкомасштабної агресії в Україні, вторгнувшися на нашу територію 24 лютого.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.03 орієнтовно склали близько 13 800 осіб. Це — орієнтовні дані. Точні складно встановити через активні бойові дії.
Також витівник втратив:
танків — 430 од.;
бойових броньованих машин — 1375 од.;
артилерійських систем — 190 од.;
РСЗВ — 70 од.;
засобів ППО — 43 од.;
літаків — 84 од.;
гелікоптерів — 108 од.;
автомобільної техніки — 819 од.;
кораблів — 3 од.;
цистерн з ПММ — 60;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 од.;
спеціальної техніки — 10 од.
Раніше повідомлялося, що за 20 днів російського вторгнення силами оборони України було ліквідовано 10 представників вищого командування російських військ.
Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах45
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