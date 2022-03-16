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Любов сильніша за путінське зло: в Україні з початку війни одружилися понад 10 тисяч пар

10:11 16 березня 2022
Любов сильніша за путінське зло: в Україні з початку війни одружилися понад 10 тисяч пар

Від початку війни в Україні було зареєстровано 10 683 шлюби та народження 10 767 немовлят. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Відзначимо, що віднедавна в Україні спрощено процедуру державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану. Так, реєстрація шлюбу може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності нареченого (нареченої), якщо він (вона) є:

  • військовослужбовцем ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Нацгвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;
  • поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби;
  • особою начальницького складу НАБУ і Бюро економічної безпеки;
  • працівником закладу охорони здоров'я.

У такому випадку заява такої особи про державну реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, подається безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві та забезпечується її передача до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як можна зареєструвати немовля під час війни.

Фото Facebook директора Департамента охорони здоров'я Київської ОДА Олени Єфімової

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