Довоювалися до рівня біомаси: названо 10 високих чинів військового командування окупантів, ліквідованих ЗСУ
За 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників найвищого командування російських військ.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
В опублікованому переліку — четверо генерал-майорів, три полковники і три підполковники:
- генерал-майор Тушаєв Магомед ;
- генерал-майор Герасимов Віталій;
- генерал-майор Колесников Андрій;
- генерал-майор Суховецький Андрій;
- полковник Захаров Андрій;
- полковник Порохня Сергій;
- полковник Миколаїв Ігор;
- підполковник Агарков Юрій;
- підполковник Софронов Дмитро;
- підполковник Єрмолін Михайло.
«Наведений нами список далеко не сповнений, і ми щиро сподіваємось, що хоробрие українські війська „дописуватимуть“ його з геометричною прогресією», — зазначають у Центрі.
Зазначимо, що загальні втрати ворожих військ в Україні перевищують 14 тисяч голів.
Справді, до опублікованого списку можна вже внести ще одне ім'я — бійці полку «Азов» 15 березня знищили рашистського генерал-майора Олега Мітяєва.684
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