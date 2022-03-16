Довоювалися до рівня біомаси: названо 10 високих чинів військового командування окупантів, ліквідованих ЗСУ

За 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників найвищого командування російських військ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

В опублікованому переліку — четверо генерал-майорів, три полковники і три підполковники:

«Наведений нами список далеко не сповнений, і ми щиро сподіваємось, що хоробрие українські війська „дописуватимуть“ його з геометричною прогресією», — зазначають у Центрі.

Зазначимо, що загальні втрати ворожих військ в Україні перевищують 14 тисяч голів.

Справді, до опублікованого списку можна вже внести ще одне ім'я — бійці полку «Азов» 15 березня знищили рашистського генерал-майора Олега Мітяєва.

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