Бандитський напад з моря: ворог почав обстріл Маріуполя з кораблів

Армія росії перейшла до більш активного використання свого Військово-морського флоту у війні проти України. Зокрема, напередодні вдень стало відомо, що з моря було обстріляно два населені пункти на Одещині, а ввечері надійшло повідомлення, що російські окупанти почали обстрілювати з кораблів Маріуполь, що перебуває в облозі. Вогонь ведуть з району Білосарайської коси.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Facebook. Також, за його словами, окупанти захопили обласну лікарню і наразі прикриваються заручниками.

«Вони не просто взяли у заручники лікарів та пацієнтів, а ще нагнали близько 400 людей із сусідніх укриттів. Зараз вони змушують наших лікарів лікувати орківських поранених під загрозою вбивства. Одночасно прикриваються людьми як щитом від спроб повернути лікарню з боку наших захисників. Нелюдь типова російська…» — наголосив він.

Раніше в полку «Азов» повідомили про ліквідацію під Маріуполем російського генерал-майора. Під час боїв за місто було знищено один із підрозділів 22-ї бригади спеціального призначення армії окупантів.

Ілюстративне фото зі сторінки ООС у соцмережах

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