Порятунок від війни: опублікувано графік додаткових евакуаційних поїздів на 16 березня
«Укрзалізниця», яка напередодні оголосила про націоналізацію 15 тисяч вагонів російського перевізника, продовжує допомагати з евакуацією українців до безпечних регіонів. Компанія опублікувала актуальний графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня.
Харків:
- 9:40 — № 229/230 Харків — Ужгород;
- 13:00 — № 239/240 Харків — Львів.
Дніпро:
10:30 — № 907/908 Дніпро — Хелм (Польща);
12:30 — № 903/904 Дніпро — Самбір;
14:00 — Інтерсіті+ Дніпро — Львів;
20:00 — № 234/233 Дніпро — Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 — № 271/272 Краматорськ — Ковель;
- 16:00 — № 269/270 Краматорськ — Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 — № 219/220 Кривий Ріг — Чоп.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода (о 22:32) та з Бердичева до Хелма (о 22:00).
Як відомо, всі евакуаційні рейси зі сходу на захід є безкоштовними.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.203
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