Порятунок від війни: опублікувано графік додаткових евакуаційних поїздів на 16 березня

«Укрзалізниця», яка напередодні оголосила про націоналізацію 15 тисяч вагонів російського перевізника, продовжує допомагати з евакуацією українців до безпечних регіонів. Компанія опублікувала актуальний графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня.

Харків:

9:40 — № 229/230 Харків — Ужгород;

13:00 — № 239/240 Харків — Львів.

Дніпро:

10:30 — № 907/908 Дніпро — Хелм (Польща);

12:30 — № 903/904 Дніпро — Самбір;

14:00 — Інтерсіті+ Дніпро — Львів;

20:00 — № 234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ:

13:00 — № 271/272 Краматорськ — Ковель;

16:00 — № 269/270 Краматорськ — Львів.

Кривий Ріг:

11:00 — № 219/220 Кривий Ріг — Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода (о 22:32) та з Бердичева до Хелма (о 22:00).

Як відомо, всі евакуаційні рейси зі сходу на захід є безкоштовними.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

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