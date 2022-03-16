29.30 / 30.34 32.59 / 33.87
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог зазнає на фронті суттєвих втрат, на окремих ділянках ЗСУ перейшли у контрнаступ

8:12 16 березня 2022
Бомбові удари по колоні ворожої техніки

За минулу добу, 15 березня, протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України знищила три ворожих літаки (2 з них — Су-34). Крім того — збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети, які було випущено по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у соцмережі.

Тим часом авіація Повітряних Сил здійснила 9 авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

«Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони», — констатують у Генштабі, додаючи, що на деяких напрямах українське військо на 21-й день війни навіть перейшло в контрнаступ.

Нагадаємо, напередодні під обстрілом російської артилерії у селі Горенка під Києвом загинули двоє журналістів — оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова.

911

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

добровольці

Добровольці Сил територіальної оборони матимуть статус учасників бойових дій, — закон

Володимир Путін

У Путіна велика проблема з Молдовою: генерал-майор СБУ розповів, чому кремлівський диктатор може «заморозити» війну

Володимир Путін

Коханку Путіна вимагають вигнати зі Швейцарії: «нехай «російська Єва Браун» вирушає до свого «фюрера»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.