Ворог зазнає на фронті суттєвих втрат, на окремих ділянках ЗСУ перейшли у контрнаступ

За минулу добу, 15 березня, протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України знищила три ворожих літаки (2 з них — Су-34). Крім того — збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети, які було випущено по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у соцмережі.

Тим часом авіація Повітряних Сил здійснила 9 авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

«Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони», — констатують у Генштабі, додаючи, що на деяких напрямах українське військо на 21-й день війни навіть перейшло в контрнаступ.

Нагадаємо, напередодні під обстрілом російської артилерії у селі Горенка під Києвом загинули двоє журналістів — оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова.

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