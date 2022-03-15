«Припинити цю неприпустиму озброєну агресію, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі» — Папа Римський відповів на лист мера Кличка

Мер Києва Віталій Кличко написав листа Папі Римському Франциску, який неодноразово закликав Росію припинити війну в Україні, та запросив його в українську столицю розпочати заклик до миру. Про це 15 березня повідомив папський прессекретар Маттео Бруні на пресконференції журналістів. Про це йдеться на сайті vaticannews.

«Святійший Отець отримав листа мера української столиці. Папі близькі страждання міста, його мешканців, тих, хто був змушений тікати з нього, і тих, хто покликаний керувати ним, — йдеться у повідомленні. — Папа Франциск підносить молитви, щоб Господь захистив їх від насильства. Для них і для всіх він повторює заклик, що пролунав минулої неділі після молитви Angelus: «Перед варварством вбивства дітей, безневинних і беззахисних цивільних осіб не може бути переконливих стратегічних доводів: потрібно припинити цю неприпустиму озброєну агресію, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі».

Нагадаємо, від початку вторгнення російської армії, Папа Франциск розпочав численні заклики до миру в Україні, виступав за гуманітарні коридори й благав про припинення вогню. А 8 березня до нього написав мер столиці Віталій Кличко, заявивши, що «присутність світових релігійних лідерів особисто в Києві є запорукою порятунку життя і прокладання шляху до миру в нашому місті, в нашій країні та всюди».

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