Російські фашисти оголосили про набір поліцаїв у трьох окупованих містах Херсонщини

У трьох окупованих містах Херсонської області — Каховці, Новій Каховці та Таврійську — російські військові намагаються сформувати лояльні силові підрозділи із місцевих жителів. Набір до окупаційної «поліції» вже оголошено. До «поліцаїв» не висувається особливих вимог, окрім як добре зарекомендувати себе перед окупаційним командуванням. Оголошення про вакансію публікуються у місцевих групах у соцмережах.

Місцеві жителі раніше вже продемонстрували, що окупантам не раді та готові до опору. Крім того, вже набув чинності закон про покарання колабораціоністів — після повернення Україною контролю над територією на всіх «поліцаїв» чекає суд і до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вирішили встановити у Новій Каховці, Каховці та Таврійську комендантську годину, заборонити громадянам збиратися групами, відібрати зброю та ввести покарання за фото та відео про російських військових.

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