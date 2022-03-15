Верховна Рада вирішила визнати добровольців територіальної оборони ветеранами війни. За останніми даними, до територіальної оборони вступило понад 100 тисяч українців. 15 березня Рада врегулювала їхній статус, прийнявши правки до закону про ветеранів. Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

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Згідно з новими нормами, добровольці тероборони зможуть отримати статус учасника бойових дій. При отриманні інвалідності добровольці ТрО визнаватимуться особами з інвалідністю внаслідок війни. Сім'ї загиблих захисників-добровольців можуть розраховувати на такий самий соціальний захист, як і рідні загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, територіальна оборона, окрім завдань із підтримання порядку у населених пунктах, виконує й інші задачі командування. Так, наприклад, бійців тероборони залучають до операцій із знищення бойової техніки окупантів.

Фото TerritorialDefenseForces/Facebook

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