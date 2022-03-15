Воєнні злочинці з Московії планують чергову екокатастрофу в Україні

Про те, що московити прийшли сюди не тільки вбивати, але й грабувати українців, ми вже знаємо. Ворог не гребує ні банківськими сейфами, ні унітазами, ні курми, ні ношеними шкарпетками. А Головне управління розвідки Міноборони України роздобуло документи, з яких стало відомо про плани російського командування масово вирубувати українські ліси — в тому числі й на продаж.

Міністр оборони РФ Шойгу звернувся до свого президента з пропозицією тотальної вирубки «лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень» на загарбаній агресором території України. Планується знищувати насадження «будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини».

Використовувати отриману деревину пропонується як для військових потреб, так і на продаж — начеб то для забезпечення армії (хоча всі розуміють, що левова частка доходу буде прихватизована московитськими воєнними злочинцями різних рангів).

«На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності», — наголошують в ГУР МОУ.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», пожежі в зоні відчуження могли виникнути через підпали лісів ворогом.

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