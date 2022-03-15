Усі українські прикордонники згоріли, окупанти розстріляли навіть собаку: як армія РФ вторгалася на Херсонщину

Московитські воєнні злочинці нищать українські міста. Харків та Маріуполь намагаються зрівняти з землею, упритул розстрілюють цивільних. Якщо хтось ще вважає, що агресор так озлобився, бо українці не здались і наші воїни завдають ворогу непоправних втрат — мусимо їх розчарувати. Агресор так себе веде з перших хвилин вторгнення — бо то у нього в крові.

«Поспілкувався з людиною з Каланчака, у котрого там багато родичів, — написав у Facebook кримчанин Олексій. — Ось що розказують.

24-го числа о 4 ранку ру-техніка, що могла просто заїхати на нашу територію і просто взяти в полон легкоозброєних прикордонників, що там працювали, просто довбанула «Градами» по пункту пропуску… Всі прикордонники згоріли… Ховали їх жителі Каланчака в закритих гробах.

А ще ті, хто періодично їздив до Криму, можливо памʼятають: на кордоні жила маленька товстенька собачка, улюблениця відвідувачів та прикордонників, Сарделька. Так ось: зайшовши на перехід вони її розстріляли. Ці звірі розстріляли навіть собаку!!!"

Місцеві жителі поблизу адмінкордону з Кримом розшукують у степу тіла полеглих українських воїнів, щоб достойно їх поховати

Багатьох українців шокувало те, як 20−25 років тому ічкерійські бійці в Чечні вбивали полонених росіян, відрізаючи їм голови, як баранам. Нині таке вже б не шокувало майже нікого з нас. І чи захисники України завжди будуть дотримуватися Женевських конвенцій, коли ворог масово й цілеспрямовано знищує старих, жінок, дітей і навіть тварин? Зазвичай, так не ведуть себе навіть звірі. Хіба що московити — це у них в традиції. Згадаймо Страшну різанину в Батурині, Коропі, Срібному. Та й ще раніше, коли Іван Жахливий (Грозний) наказав винищити новгородців, псковичан та населення інших міст.

Як повідомляли «ФАКТИ», побіля Гостомелю московити з мінометів обстріляли колону, в якій евакуювались місцеві жителі.

Фото зі сторінки Ігоря Морозова у facebook

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