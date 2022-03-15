Президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні прокоментував ракетні удари по житлових будинках у Києві та Харкові, телевежі у Рівному та по аеропорту у Дніпрі. Глава держави знову натякнув, що НАТО не чує України та її прохання закрити небо.

«Ми воюємо за життя. Ми виборюємо життя у ракет, авіабомб, артилерії, танків, мінометів. І всього іншого, що російські війська використовують, щоб знищити нас. Усього іншого, чим Росія руйнує зараз і себе. Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні — це кроки до самознищення Росії», — заявив президент.

Зеленський потребує Заходу додаткових гарантій безпеки для України. «Кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО. Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелося б 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити… Нас поки що не чують чи не хочуть чути… Нам потрібно шукати дієвих гарантій. Гарантій для нас, для нашого неба. І ми від цього не відмовимось. Нам потрібні літаки… Нам потрібні довгострокові безпекові гарантії для держави. Для всіх українців», — заявив глава держави.

У тому ж виступі глава держави повідомив, що для більш ефективної оборони Києва та області призначив головою ОДА Олександра Павлюка, колишнього командувача Об'єднаних сил на Донбасі.

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