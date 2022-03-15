Зеленський призначив командувача ООС генерала Павлюка головою Київської облдержадміністрації

На чолі Київської обласної військової адміністрації стане генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Указ про це вже підписано президентом. До сьогодні Олександр Павлюк був командувачем Об'єднаних сил на Донбасі.

За словами президента, призначити Павлюка головою Київського регіону було вирішено, щоб посилити оборону столиці та області. Колишній голова області Олексій Кулеба допомагатиме військовому командуванню. Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов (раніше — перший заступник командувача Оперативного командування «Схід»).

Олександру Павлюку 51 рік. Під час російської агресії у 2014 році Павлюк командував 24-ю бригадою ЗСУ. У 2017 році прийняв командування військами Оперативного командування «Захід». В 2020-му був призначений відповідальним за підготовку командування Сухопутних військ ЗСУ, а з липня 2021 був командувачем Об'єднаними силами.

4 березня 2022 року Павлюк удостоєний звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

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