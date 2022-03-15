У Бердянську окупанти затримали кількох учасників проукраїнських мітингів

15 березня окупанти затримали кількох учасників проукраїнських мітингів у Бердянську. Як розповів на умовах анонімності мешканець міста, з перших днів окупації (росіяни увійшли до Бердянська 27 лютого) активісти щодня проводили акції протесту з гаслами «Бердянськ — це Україна». За його словами, до цього росіяни ставилися до опору більш-менш лояльно. Сьогодні вони демонстративно привезли автозаки та після закінчення мітингу затримали кількох учасників. Зв'язку із ними немає. Куди їх забрали, невідомо.

Раніше «ФАКТИ» писали, що президент Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією.

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