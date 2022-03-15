В Україні проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до складу резервістів першої черги.

Як передає «Інтерфакс-Україна», про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутними військами Збройних сил України Роман Горбач.

«Майже 100% резервістів, які перебували на обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили у свої бойові військові частини та виконують завдання з оборони. Тому зараз ми проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не належали до резервістів першої черги», — сказав він.

Громадяни, які раніше проходили службу і мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути відправлені безпосередньо до військових частин. Тих, хто раніше не служив, але підлягає мобілізації, обов'язково відправляють до навчальних центрів ЗСУ. Тільки після цього їх спрямовують у бойові військові частини.

Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані, але поки що такої необхідності немає.

«В окремих випадках їх можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка… Але варто зазначити, що станом на сьогоднішній день жодна жінка не була мобілізована без її згоди. Поки що така необхідність не настала», — додав Горбач.

Згідно із законом, мобілізації не підлягають такі категорії громадян:

• ті, хто був заброньований на період мобілізації та воєнний час державними органами влади та іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;

• ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців із необхідністю проходження повторної комісії);

•чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їх згоди та лише за місцем проживання);

•чоловіки та жінки, які одні виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути покликані на військову службу тільки у разі їхньої згоди та лише за місцем проживання);

•чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А у віці до 18 років;

•чоловіки та жінки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження);

•чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи;

•чоловіки та жінки, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт та тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

• ті, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують піклування (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

•народні депутати, депутати Верховної Ради Криму;

•а також працівники певних органів: військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій; ЗСУ; Міністерства оборони України; Служби безпеки України; Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національної гвардії України; Служби зовнішньої розвідки та ін.

Нагадаємо, що через воєнний стан виїзд за кордон заборонено чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років. А ось жінки та діти можуть шукати притулку за кордоном.

Фото зі сторінки ООС у соціальних мережах

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