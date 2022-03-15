«Померлих нема кому ховати, а вцілілі помирають від хвороб»: влада Ізюму б’є на сполох

Ситуація в Ізюмі нічим не краща від Маріуполя, Ізюм в облозі. Шокуючу інформацію про життя цього міста на Харківщині повідомив заступник мера Володимир Мацокін:



«Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі, ліків, зв'язку.

Ситуація нічим не краща від Маріуполя. Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами, помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нема кому ховати.

Медична допомога не надається. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов’янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом.

Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення ніякого!

Ізюму потрібні ТЕРМІНОВО гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов'янська) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян .Я прошу всіх причетних до вирішення цих питань знайти вихід. Це питання майбутнього нашої громади!"



Додамо, що Ізюм унаслідок постійних обстрілів майже знищено. Про це 14 березня у Телеграмі заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, За її словами, загарбники розстрілюють мирних жителів Ізюма.

Фото: facebook.com/volodymyr.matsokin

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