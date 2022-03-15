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Україна

Нардепи побігли з ОПЗЖ, а Кива — взагалі з Ради

15:11 15 березня 2022
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Низка народних депутатів України з «Опозиційної платформи — За життя» написали заяви про вихід із фракції.

За інформацією нардепа Олексія Гонаренка, заяви про вихід із ОПЗЖ написали Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар.

Також Гончаренко стверджує, що ще один представник цієї політсили Ілля Кива, який раніше виїхав за кордон, написав заяву про складання депутатського мандату.

Раніше у ДБР повідомили про обшуки у трьох представників ОПЗЖ, під час яких у нардепів вилучили зброю та гроші.

Фото Pixabay

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