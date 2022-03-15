«Надсучаснішу» ракету орків під Вінницею збили кулеметом

Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов розповів, як українські військові збили ворожу ракету з кулемету.

За його словами, на Вінничині 15 березня була повітряна тривога — вівся ракетний обстріл, проте ракета впала в полі.

«До речі, крилату ракету, яку збили два дні тому на території Вінницької області, збили звичайним кулеметом. Вона летіла дуже низько. Це „Х 101“, нібито надсучасна і надкоштовна ракета. Ми бачимо, що можна її збивати. Тому закликаю всіх: намагайтесь, особливо ті райони Вінницької області, де знають, що вони постійно літають. Вони літають до речі, у майже в один і той же час», — заявив Борзов.

Нагадаємо, що 15 березня ворог обстріляв Київ — пошкоджено три багатоповерхівки у Святошинському та Подільському районах, приватний будинок на Осокорках та станція метро.

Фото Сергія Борзова

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