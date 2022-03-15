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У Києві встановлено комендантську годину з 20.00 15 березня до 7.00 17 березня, — Кличко

11:22 15 березня 2022
київ

У Києві на дві доби встановлюється комендантська година. Мешканці повинні знаходитися вдома або в укритті та не виходити на вулиці з 20.00 15 березня до 7.00 17 березня. Таке рішення ухвалено військовим командуванням міста та пов'язане з ранковими обстрілами 15 березня у чотирьох районах Києва. Озвучив розпорядження мер Віталій Кличко.

«Вводиться комендантська година. Забороняється пересування містом без спецперепусток. Виходити можна лише, щоб дійти до укриття… Прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома чи, за сигналом тривоги, — у укритті», — пояснив Кличко.

Нагадаємо, введенню тривалої комендантської години передували обстріли житлових районів міста та влучання нарядів у багатоповерхівки. Є загиблі та постраждалі.

Фото КМДА/Facebook

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