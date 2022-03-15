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Україна

За співпрацю з окупантами — 15 років за гратами: Зеленський підписав важливий закон

11:22 15 березня 2022
В&#39;язниця

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю із Росією.

Про це повідомляє «Інформатор», посилаючись на першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Зазначається, що за співпрацю з Росією загрожує термін до 15 років ув'язнення. Також дозволено закривати партії та організації, пов'язані із засудженими за цим законом.

Нагадаємо, що про підозру у державній зраді було сповіщено депутатці Мелітопольської міської ради Галині Данильченко — вона пішла на співпрацю з окупантами та стала «мером» міста після того, як росіяни викрали міського голову Івана Федорова та ще кількох мелітопольців.

А у тимчасово окупованому Херсоні, мешканці якого виходили на мітинги під синьо-жовтими прапорами, «альтернативний» захід очолив колишній міський голова міста екс-«регіонал» Володимир Сальдо.

Раніше в Україні ухвалили закон, згідно з яким на час воєнного стану такі злочини, як диверсія та державна зрада, каратимуться найвищою мірою заходом покарання.

Фото Pixabay

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