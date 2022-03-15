Згодяться України: «Укрзалізниця» оголосила про націоналізацію 15 тисяч вагонів з Росії

В «Укрзалізниці», яка продовжує призначати додаткові евакуаційні потяги, розпочинають процес націоналізації вагонів, що належать російським компаніям і знаходяться на українській території.

Як повідомляє «Україна 24», про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишин. За його інформацією, наразі 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям.

На першому етапі буде складено список власників вагонів, які серед засновників мають росіян. Потім своє слово мають сказати Кабмін і РНБО, далі указ має підписати президент, після чого знадобиться ухвалення відповідного закону.

На даний момент точно відомо, що понад три тисячі вагонів точно належать РФ. Зокрема це компанії «ВЕБ-Лізинг», «ВТБ-Лізинг», «Газпромтранс», «Сбербанк Лізинг».

Зазначається, що російські вагони працюватимуть на економіку України. Вони стануть у нагоді, адже напрацьовуються нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу.

Щодо українських вагонів у Росії, то іх там усього 482.

Нагадаємо, що в ніч на 13 березня на Донеччині під обстріл потрапив евакуаційний потяг. Поїзд прямував із Краматорська до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей із зони бойових дій.

Фото УЗ

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