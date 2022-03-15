29.32 / 31.09 32.56 / 34.68
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Згодяться України: «Укрзалізниця» оголосила про націоналізацію 15 тисяч вагонів з Росії

10:59 15 березня 2022
Поїзд

В «Укрзалізниці», яка продовжує призначати додаткові евакуаційні потяги, розпочинають процес націоналізації вагонів, що належать російським компаніям і знаходяться на українській території.

Як повідомляє «Україна 24», про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишин. За його інформацією, наразі 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям.

На першому етапі буде складено список власників вагонів, які серед засновників мають росіян. Потім своє слово мають сказати Кабмін і РНБО, далі указ має підписати президент, після чого знадобиться ухвалення відповідного закону.

На даний момент точно відомо, що понад три тисячі вагонів точно належать РФ. Зокрема це компанії «ВЕБ-Лізинг», «ВТБ-Лізинг», «Газпромтранс», «Сбербанк Лізинг».

Зазначається, що російські вагони працюватимуть на економіку України. Вони стануть у нагоді, адже напрацьовуються нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу.

Щодо українських вагонів у Росії, то іх там усього 482.

Нагадаємо, що в ніч на 13 березня на Донеччині під обстріл потрапив евакуаційний потяг. Поїзд прямував із Краматорська до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей із зони бойових дій.

Фото УЗ

263

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кремль

Розкол еліт і паніка: Христо Грозев про ситуацію у Москві

Вирва

«Надсучаснішу» ракету орків під Вінницею збили кулеметом

Росія під санкціями

«Джавелін» летить 3 секунди, а санкції не працюють так швидко: політемігрант Чичваркін переконаний, що на Росію чекає катастрофа

Міжнародний аеропорт у Дніпрі

Ворог завдав двох ракетних ударів по міжнародному аеропорту в Дніпрі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.