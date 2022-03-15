15 березня гуманітарні коридори відкриті у чотирьох областях України: названо маршрути евакуації

15 березня для жителів міст, сіл та селищ, що опинилися на лінії вогню, відкрито можливість виїхати в безпечні регіони гуманітарним коридором. Про це повідомила міністр із реінтеграції Ірина Верещук.

У Київській області будуть відкриті такі коридори для евакуації:

Богданівка та Нова Богданівка — Бровари (Богданівка — Нова Богданівка — Велика Димерка — Зоря — Гоголів — Бровари);

Бобрик — Бровари (Бобрик — Шевченкове — Тарасівка — Жердова — Гоголів — Бровари).

Голова Сумської області Дмитро Живицький повідомив, що сторони домовилися про коридори з 9.00 до 21.00 за маршрутами:

Тростянець та Суми — Лубни (Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни);

Лебедин — Лубни (Лебедин — Штепівка — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни);

Шостка — Лубни (Шостка — Кролевець — Конотоп — Шевченкове — Хмельов — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни).

Конотоп — Лубни (Конотоп — Шевченкове — Хмельов — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни).

У Донецькій області передбачається коридор із Маріуполя до Запоріжжя. Попередньо з Бердянська до Маріуполя має прибути колона з гуманітарним вантажем.

У Харківській області заплановано коридор Оскол — Слов'янськ (Оскол — Яцківка — Олександрівка — Соснове — Святогірськ — Богородичне — Слов'янськ).

Фото Київська обласна державна адміністрація/Facebook

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