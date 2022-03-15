Влада розпочанає податкову реформу задля підтримки бізнесу в умовах війни — Кабінет Міністрів розробив та узгодив пакет рішень для підтримки української економіки.

«Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу — а це перша й друга групи ФОПів — ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете — сплачуйте. Не можете — немає питань», — заявив президент України Володимир Зеленський та додав, що другим кроком буде максимальна дерегуляція бізнесу.

За його словами, скасовуватимуться всі перевірки для всіх бізнесів, щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. «Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону», — зазначив він та наголосив, що це — лише два початкові кроки податкової реформи.

Нагадаємо, що раніше у Кабміні заявили про перехід країни до «економіки військового стану».

Фото Офісу президента

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