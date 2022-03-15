По Києву завдано потужних ударів: постраждали три висотки та станція метро «Лук'янівська» (фото, відео)

Вранці 15 березня Київ потрапив під ворожий обстріл: пошкоджено три багатоповерхівки у Святошинському та Подільському районах, приватний будинок на Осокорках та станція метро «Лук'янівська». Про це повідомляє ДСНС.

За поки що не підтвердженою офіційною інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ракетний удар по Києву було здійснено з міста Мозир у Білорусі.

У Святошинському районі боєприпас влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Будівля пошкоджена не катастрофічно: вибито вікна, постраждали балкони, але стіни встояли. Рятувальникам довелося приїхати, аби загасити пожежу.

Наслідки обстрілу

Також у Святошинському районі боєприпас завдав сильних руйнувань у 16-поверховому житловому будинку. Додала збитків пожежа, що почалася на поверхах з першого по 16-й. Виявлено тіла двох загиблих, 27 людей евакуйовано.

Після обстрілу в будинку почалася пожежа

У Подільському районі 15 березня боєприпасом пошкоджено десятиповерховий будинок, почалася пожежа на поверхах з першого до п'ятого. Займання вже ліквідоване, з багатоповерхівки врятували одного з мешканців, його відвезли до лікарні.

Наслідки обстрілу в Подільському районі

У Дарницькому районі на вул. Садовій (Осокорки) під час обстрілу постраждав двоповерховий приватний будинок. Жертв та постраждалих немає.

У Шевченківському районі пошкоджено наземну частину станції метро «Лук'янівська». Ударна хвиля припала по входу на станцію. Лінія метрополітену працюватиме 15 березня, але на станціях «Лук'янівська» та «Золоті ворота» потяги не зупиняються.

Нагадаємо, днем раніше у Києві через ворожий обстріл постраждав багатоповерховий будинок на Оболоні. Як мінімум дві особи загинули, трьох госпіталізували.

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